В Нижний Тагил из-за грязного воздуха приедет проверка Росприроднадзора

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до конца 2022 года провести внеплановые выездные проверки в городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух», в том числе в Нижнем Тагиле, со ссылкой на пресс-службу вице-премьера пишет Znak.com.

«На прошедшей прямой линии президента России было много вопросов, которые связаны с экологией. Людей интересуют проблемы бытового мусора, свалок и, конечно, выбросов в атмосферный воздух. Граждане жалуются на проблемы с качеством воздуха, однако зачастую стационарные источники на предприятиях фиксируют снижение показателей. Росприроднадзору необходимо провести проверки объектов первой категории и представить результаты в правительство. По итогам мероприятий будут предложены меры, направленные на улучшение ситуации, и возможные нормативные изменения», — рассказали в пресс-службе.

Всего ведомство проверит 175 компаний, влияющих на качество воздуха, 13 из которых — в Нижнем Тагиле. Проверки пройдут в компаниях «Нижнетагильский металлургический комбинат», «Нижнетагильская птицефабрика», «Уралхимпласт», «Водоканал-НТ», «Новатор», «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», «Агрокомплекс "Горноуральский"», «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф. Э. Дзержинского», «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», «Уральский завод пластификаторов», «Строительная керамика», «Тагилспецтранс» и «Элис».

В августе 2021 года региональное Минприроды представило доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2020 году». В Нижнем Тагиле за 2020 год уровень загрязнения воздуха изменился с повышенного до высокого. Мониторинг проводился в нескольких городах Свердловской области, но лишь в Нижнем Тагиле ситуация ухудшилась.

В центре Нижнего Тагила станция контроля фиксировала превышения нормативов содержания в атмосферном воздухе диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода и аммиака. Максимальное превышение разовой концентрации было зафиксировано по сероводороду в октябре: она достигла 6,1 ПДКмр.

Уровни аэрогенного риска для здоровья тагильчан превышают допустимые значения во всех городских зонах. Из-за загрязнения воздуха у жителей Нижнего Тагила есть риск дополнительной смертности, а также проявления неблагоприятных эффектов при остром и хроническом воздействии диоксида азота на органы дыхания и систему крови.