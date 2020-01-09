В Свердловской области уничтожат более девяти тысяч упаковок снюса

Под Екатеринбургом 10 января уничтожат более девяти тысяч упаковок снюса, изъятых из магазинов сотрудниками Роспотребнадзора.

Как рассказала Е1.ru специалист-эксперт отдела организации надзора Анна Ожиганова, утилизация будет производиться в районе города Двуреченска на полигоне твёрдых бытовых отходов.

«Их будут давить трактором. Всего уничтожат 43 коробки, это около 9 тысяч упаковок», — сказала Ожиганова.

Напомним, за 11 месяцев прошлого года в полицию Нижнего Тагила поступило 9 сообщений об употреблении несовершеннолетними жевательной (сосательной) смеси «снюс». Родители школьников, полиция и педагоги заявляют о массовом увлечении подростков бестабачными сосательными подушечками снюсами, которые содержат большое количество никотина, но совершенно легально продаются даже несовершеннолетним.

Снюс представляет собой целлюлозные пакетики с белым веществом, которые помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на определённое время (от 3 до 30 минут). В настоящее время снюс производится в двух вариантах — табачный и бестабачный. Главное действующее вещество — никотин, который через слизистую оболочку впитывается в организм и попадает в кровь. Кровь быстро разносит наркотик по всему организму, и никотин попадает в головной мозг. Там он блокирует определённые рецепторы мозга, что приводит к выбросу адреналина и глюкозы в кровь. Именно они формируют наркотическое действие снюса. Многие производители снюса добавляют в подушечки соль (чтобы слизистая быстрее разъедалась), ароматизаторы и усилители вкуса.

Пик популярности снюса в России пришёлся на 2019 год. Считается, что с помощью него курильщики могут бросить пагубную привычку. В России, как и на территории Евросоюза и Таможенного союза, не запрещена продажа бестабачных никотиновых сосательных смесей, в том числе несовершеннолетним, так как законодательно оборот никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, не урегулирован. Действие технического регламента Таможенного союза на такие изделия также не распространяется.