«Подкинул эту дрянь малолеткам, чтоб подсадить их». Полиция и мэрия Нижнего Тагила прокомментировали распространение снюса среди школьников

За 11 месяцев текущего года в полицию Нижнего Тагила поступило 9 сообщений об употреблении несовершеннолетними жевательной (сосательной) смеси «снюс». Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» со ссылкой на начальника отдела по делам несовершеннолетних Татьяну Пинаеву.

«После употребления снюса школьники чувствовали недомогание, которое выражалось в головокружении, тошноте, рассеянном внимании. Изъятые у подростков вещества были направлены на исследование, которое показало, что они содержат большое количество никотина, но он к наркотическим, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществам не относится. Поскольку смесь не содержит табак, то к табачным изделиям не относится, а значит, её реализация и употребление не является нарушением действующего законодательства», — пояснили в полиции.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что подростки приобретали снюс через паблики во «ВКонтакте», а доставляли товар курьеры.

Как рассказали АН «Между строк» в управлении образования мэрии Нижнего Тагила, работа по профилактике подобных инцидентов проводится во всех школах как с подростками, так и с их родителями.

«В рамках итоговых родительских общешкольных и классных собраний проводится разъяснительная работа и демонстрация видеоролика, предоставленного Министерством образования Свердловской области. В нём подчеркивается негативное действие никотиносодержащих веществ (снюсов) на организм подростка. Информация доводится до сведения родителей школьников 7–11-х классов. С учащимися младших классов профилактические беседы не проводятся, чтобы не стимулировать излишний интерес среди детей», — говорит начальник управления Татьяна Удинцева.

Напомним, в конце ноября в Госдуму внесён законопроект о запрете продажи в России любых сосательных и жевательных никотиновых смесей. Как указано в пояснительной записке, снюс является наркотиком-психостимулятором. Его психотропное действие на мозг человека быстро формирует развитие физической и психической никотиновой зависимости. Жевательные никотиновые смеси вызывают чувство бодрости, но при этом приводят к нервному перевозбуждению с чувством тревожности и смутного беспокойства.

«В сложившейся ситуации очевидно, что назрел вопрос о необходимости внесения изменений в действующее законодательство, а именно включении никотиносодержащих смесей в перечень запрещённых к продаже. Также нужно предусмотреть административную ответственность как за оптовую и розничную торговлю такими смесями, в том числе через интернет, так и за распространение их рекламы», — считают в полиции.

Снюс представляет собой целлюлозные пакетики с белым веществом, которые помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на определённое время (от 3 до 30 минут). В настоящее время снюс производится в двух вариантах — табачный и бестабачный. Главное действующее вещество — никотин, который через слизистую оболочку впитывается в организм и попадает в кровь. Кровь быстро разносит наркотик по всему организму, и никотин попадает в головной мозг. Там он блокирует определённые рецепторы мозга, что приводит к выбросу адреналина и глюкозы в кровь. Именно они формируют наркотическое действие снюса. Многие производители снюса добавляют в подушечки соль (чтобы слизистая быстрее разъедалась), ароматизаторы и усилители вкуса.