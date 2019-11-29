Общество

Родители и педагоги Нижнего Тагила бьют тревогу: всё больше школьников употребляют легальные наркотики  

29.11.2019 13:18
Родители и педагоги Нижнего Тагила бьют тревогу: всё больше школьников употребляют легальные наркотики  

В Госдуму внесён законопроект о запрете продажи в России не только насвая и снюса, но и любых других сосательных и жевательных никотиновых смесей. Авторами инициативы выступили депутаты фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя. Как указано в пояснительной записке, снюс является наркотиком-психостимулятором. Его психотропное действие на мозг человека быстро формирует развитие физической и психической никотиновой зависимости. Жевательные никотиновые смеси вызывают чувство бодрости, но при этом приводят к нервному перевозбуждению с чувством тревожности и смутного беспокойства.

Снюс представляет собой целлюлозные пакетики с белым веществом, которые помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на определённое время (от 3 до 30 минут). В настоящее время снюс производится в двух вариантах — табачный и бестабачный. Главное действующее вещество — никотин, который через слизистую оболочку впитывается в организм и попадает в кровь. Кровь быстро разносит наркотик по всему организму, и никотин попадает в головной мозг. Там он блокирует определённые рецепторы мозга, что приводит к выбросу адреналина и глюкозы в кровь. Именно они формируют наркотическое действие снюса. Многие производители снюса добавляют в подушечки соль (чтобы слизистая быстрее разъедалась), ароматизаторы и усилители вкуса.

Пик популярности снюса в России пришёлся на 2019 год. Считается, что с помощью него курильщики могут бросить пагубную привычку. В России, как и на территории Евросоюза и Таможенного союза, не запрещена продажа бестабачных никотиновых сосательных смесей, в том числе для несовершеннолетних, так как законодательно оборот никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, не урегулирован. Действие технического регламента Таможенного союза на такие изделия также не распространяется.

Редакция АН «Между строк» сделала официальные запросы в управление образования мэрии Нижнего Тагила и полицию, но родители и педагоги уже бьют тревогу: новое увлечение стало быстро распространяться среди подростков.

«Профилактическая работа среди учеников и родителей в школах ведётся, но этот бестабачный снюс находится в свободной продаже, его может купить любой даже в неспециализированном магазине, рассказал АН “Между строк” один из педагогов на условиях анонимности. Пока увлечение снюсом не носит массового характера, но уже пора об этом открыто говорить. Если мы выявляем такие случаи (ребёнок бледный, ослабленный, его тошнит), то отправляем к медику и оповещаем родителей. Кто-то из взрослых понимает серьёзность вопроса и сам проводит разъяснительную работу с детьми, а кто-то проблему отрицает и говорит, что их сын не употребляет [снюс], хотя это установлено. В нашей школе первые случаи замечены в начале учебного года. Самый опасный возраст — 79-й класс. Полиция также работает на профилактику. Доказать, что ученик что-то употреблял, очень сложно. Выявляется это не сразу, а скорее оперативным путём через детей, которые с тобой общаются ближе. И ведёшь с ними и с родителями разъяснительную работу».

В спортшколах Нижнего Тагила было объявлено о родительских собраниях, на которых будет обсуждаться именно тема употребления снюса детьми. По словам источника, в одном из спортивных комплексов поймали школьников среднего звена, которые угощали снюсом младших учеников.

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