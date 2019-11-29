Родители и педагоги Нижнего Тагила бьют тревогу: всё больше школьников употребляют легальные наркотики  

В Госдуму внесён законопроект о запрете продажи в России не только насвая и снюса, но и любых других сосательных и жевательных никотиновых смесей. Авторами инициативы выступили депутаты фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя. Как указано в пояснительной записке, снюс является наркотиком-психостимулятором. Его психотропное действие на мозг человека быстро формирует развитие физической и психической никотиновой зависимости. Жевательные никотиновые смеси вызывают чувство бодрости, но при этом приводят к нервному перевозбуждению с чувством тревожности и смутного беспокойства.

Снюс представляет собой целлюлозные пакетики с белым веществом, которые помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на определённое время (от 3 до 30 минут). В настоящее время снюс производится в двух вариантах — табачный и бестабачный. Главное действующее вещество — никотин, который через слизистую оболочку впитывается в организм и попадает в кровь. Кровь быстро разносит наркотик по всему организму, и никотин попадает в головной мозг. Там он блокирует определённые рецепторы мозга, что приводит к выбросу адреналина и глюкозы в кровь. Именно они формируют наркотическое действие снюса. Многие производители снюса добавляют в подушечки соль (чтобы слизистая быстрее разъедалась), ароматизаторы и усилители вкуса.

Пик популярности снюса в России пришёлся на 2019 год. Считается, что с помощью него курильщики могут бросить пагубную привычку. В России, как и на территории Евросоюза и Таможенного союза, не запрещена продажа бестабачных никотиновых сосательных смесей, в том числе для несовершеннолетних, так как законодательно оборот никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, не урегулирован. Действие технического регламента Таможенного союза на такие изделия также не распространяется.

Редакция АН «Между строк» сделала официальные запросы в управление образования мэрии Нижнего Тагила и полицию, но родители и педагоги уже бьют тревогу: новое увлечение стало быстро распространяться среди подростков.

«Профилактическая работа среди учеников и родителей в школах ведётся, но этот бестабачный снюс находится в свободной продаже, его может купить любой даже в неспециализированном магазине, — рассказал АН “Между строк” один из педагогов на условиях анонимности. — Пока увлечение снюсом не носит массового характера, но уже пора об этом открыто говорить. Если мы выявляем такие случаи (ребёнок бледный, ослабленный, его тошнит), то отправляем к медику и оповещаем родителей. Кто-то из взрослых понимает серьёзность вопроса и сам проводит разъяснительную работу с детьми, а кто-то проблему отрицает и говорит, что их сын не употребляет [снюс], хотя это установлено. В нашей школе первые случаи замечены в начале учебного года. Самый опасный возраст — 7–9-й класс. Полиция также работает на профилактику. Доказать, что ученик что-то употреблял, очень сложно. Выявляется это не сразу, а скорее оперативным путём через детей, которые с тобой общаются ближе. И ведёшь с ними и с родителями разъяснительную работу».

В спортшколах Нижнего Тагила было объявлено о родительских собраниях, на которых будет обсуждаться именно тема употребления снюса детьми. По словам источника, в одном из спортивных комплексов поймали школьников среднего звена, которые угощали снюсом младших учеников.