В Свердловской области Роспотребнадзор проверит магазины, торгующие снюсом

Свердловское управление Роспотребнадзора анонсировало внеплановые проверки торговых точек, которые торгуют снюсом — леденцами, жвачками и другими продуктами, содержащими никотин. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проверки организованы по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

«В настоящее время в свободной продаже без ограничений осуществляется реализация некурительной никотинсодержащей продукции для рассасывания и жевания. Безопасность для жизни и здоровья человека данной продукции не подтверждена, она является потенциально небезопасной, так как в состав входит никотин, включённый в Регистр потенциально опасных химических веществ. При этом купить её могут даже несовершеннолетние», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что «при отсутствии показателей безопасности» такая продукция считается незаконной и подлежит изъятию.

«В случае выявления в обороте указанной продукции Управлением Роспотребнадзора будут приняты меры административного характера, в том числе по её принудительному изъятию из оборота, а в случае наличия фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Управление обращает внимание организаций на необходимость изъятия из оборота данной продукции», — сказано в заявлении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области обращаются к жителям с просьбой сообщать им о торговых точках, где торгуют снюсом, по телефону 8(343)270-15-91.

Напомним, за 11 месяцев текущего года в полицию Нижнего Тагила поступило 9 сообщений об употреблении несовершеннолетними жевательной (сосательной) смеси «снюс».

В конце ноября в Госдуму внесён законопроект о запрете продажи в России любых сосательных и жевательных никотиновых смесей. Как указано в пояснительной записке, снюс является наркотиком-психостимулятором. Его психотропное действие на мозг человека быстро формирует развитие физической и психической никотиновой зависимости. Жевательные никотиновые смеси вызывают чувство бодрости, но при этом приводят к нервному перевозбуждению с чувством тревожности и смутного беспокойства.

Снюс представляет собой целлюлозные пакетики с белым веществом, которые помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на определённое время (от 3 до 30 минут). В настоящее время снюс производится в двух вариантах — табачный и бестабачный. Главное действующее вещество — никотин, который через слизистую оболочку впитывается в организм и попадает в кровь. Кровь быстро разносит наркотик по всему организму, и никотин попадает в головной мозг. Там он блокирует определённые рецепторы мозга, что приводит к выбросу адреналина и глюкозы в кровь. Именно они формируют наркотическое действие снюса. Многие производители снюса добавляют в подушечки соль (чтобы слизистая быстрее разъедалась), ароматизаторы и усилители вкуса.

Пик популярности снюса в России пришёлся на 2019 год. Считается, что с помощью него курильщики могут бросить пагубную привычку. В России, как и на территории Евросоюза и Таможенного союза, не запрещена продажа бестабачных никотиновых сосательных смесей, в том числе для несовершеннолетних, так как законодательно оборот никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, не урегулирован. Действие технического регламента Таможенного союза на такие изделия также не распространяется.