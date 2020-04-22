В Свердловской области предприниматели смогут списать проценты по займам и получить выплаты в 5 тысяч рублей уже в мае

В Свердловской области самозанятые смогут получить единовременные выплаты в 5 тысяч рублей уже в мае. Деньги из регионального бюджета предоставят тем уральцам, которые успели оформить статус до 1 апреля. Средства будут выдавать через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Сегодня, 22 апреля, об особенностях получения выплат в прямом эфире на площадке фонда для всех соцсетей подробно рассказал замруководителя СОФПП Валерий Пиличев.

«Если вы уже являетесь клиентом фонда и имеете личный кабинет на нашем сайте, то в течение следующих полутора недель вы увидите там новую кнопку. Названия для неё пока нет. Если вы ещё не обращались в наш фонд, то вам нужно будет это сделать и зарегистрироваться в личном кабинете. Заявление на получение единовременной выплаты после нажатия на кнопку сформируется автоматически. Необходимо будет лишь проверить все свои данные. Эти данные будут подгружаться из вашего же личного кабинета. Поэтому я сразу хочу отметить: у нас нет возможности самим сверять все ваши данные. Если вы, например, сделаете ошибку при указании расчётного счёта, ваш платёж, скорее всего, на каком-то этапе будет приторможен. Пожалуйста, внимательнее вводите информацию», — рекомендовал замруководителя СОФПП Валерий Пиличев.

Сверки заявок от предпринимателей и официальных реестров самозанятых, зарегистрированных до 1 апреля в регионе, по словам Пиличева, займут максимум два дня. В фонде обещают максимально оперативно производить единовременные выплаты.

На днях свердловских губернатор Евгений Куйвашев принял решение о дополнительном выделении из областного бюджета Свердловской области 300 млн рублей на предоставление льготных займов для предпринимателей. 30 млн рублей направят на субсидирование процентных ставок по уже действующим займам для малого и среднего бизнеса.

«Фонд в своё время выдал большое количество займов, по которым предприниматели сейчас платят проценты. Имеются в виду наши традиционные микрозаймы до 5 млн рублей и инвестиционные займы. За май, июнь и июль мы спишем проценты по этим займам», — отметил Валерий Пиличев.

До 15 мая специалисты фонда разошлют всем заёмщикам информационные письма, в которых попросят их платить в мае — июле только части основного долга по кредиту. Проценты за этот период времени будут списаны. Тем заёмщикам, которые успели воспользоваться механизмом реструктуризации и перенесли выплату основной суммы долга на несколько месяцев вперёд, в течение трёх ближайших месяцев не нужно будет платить фонду ничего.

«Мы надеемся, что такой вид поддержки принесёт предпринимателям какой-то позитив и немножко облегчит их финансовое бремя. Здесь процесс будет максимально автоматизирован», — сообщил замруководителя СОФПП.

Напомним, ранее Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства также упростил процесс экспертизы по займу «Антикризисный» и расширил спектр его применения. Теперь бизнесменам, подающим заявку на новый заём, не нужно заполнять управленческий баланс и отчёт о прибылях и убытках. Кроме того, у предпринимателей появилась возможность использовать деньги на выплату зарплат вновь принимаемым сотрудникам.

Новый заём был введён фондом в рамках пакета антикризисных мер, разработанных для поддержки бизнеса в условиях угрозы распространения пандемии коронавируса. Максимальная сумма займа — 300 тысяч рублей. Средства выдаются под 6% годовых на срок до одного года. Предусмотрена отсрочка уплаты основного долга на срок до шести месяцев. Заявку нужно подавать в личном кабинете на сайте фонда.

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