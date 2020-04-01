Пострадавшим из-за коронавируса уральским предпринимателям предлагают новый вид займа — «Антикризисный» — с отсрочкой платежей. Кто и как его может получить?

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) начал приём заявок на получение нового вида займа — «Антикризисный» — с отсрочкой платежей. Он создан специально для уральских предпринимателей, которые оказались в очень сложных обстоятельствах: пандемия коронавируса и принимаемые властями меры по ее сдерживанию закрыли двери множества торговых точек, фитнес-клубов, студий красоты, производств. Выплата зарплат сотрудникам и арендные платежи стали сейчас головной болью всего малого и среднего бизнеса.

Займ «Антикризисный» на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей можно получить на выплату заработной платы, долгов по зарплате или арендных платежей. Ставка по кредиту — 6% годовых. Срок займа — 1 год. Воспользоваться займом может малый и средний бизнес всех отраслей.

«По сути, это такой быстрый займ с отсрочкой оплаты тела кредита на 6 месяцев. То есть первые 6 месяцев предприниматель будет платить ежемесячно по 1,5 тысячи рублей на обслуживание этого кредита, потом по 50 тысяч рублей до полного погашения. Этот кредит не требует никаких залогов. Соответственно, не будет никаких дополнительных процедур. Мы просто в очень быстром режиме будем эти деньги выдавать. Займ выдаётся под поручительство физических лиц. И важно, что его целевое назначение — это либо выплата заработной платы или задолженности по заработной плате, либо погашение арендных платежей», — рассказал заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев.

Об антикризисных финансовых мерах поддержки предпринимателей и, в частности, о новом виде займа Валерий Пиличев рассказал накануне во время вебинара. Полную его версию можно посмотреть здесь. Для удобства и экономии вашего времени все вопросы, которые во время вебинара задавали предприниматели, мы оформили в виде карточек. Ищите интересующие вас вопросы и читайте ответы.

И часть вопросов на вебинаре касалась не только нового вида займа, но и других инструментов поддержки предпринимательства. Мы их тоже оставили, потому что по сути это всё — возможные шансы для бизнеса продержаться и пережить тяжёлое время.

«В сложившихся непростых для бизнеса обстоятельствах мы существенно переработали сетку наших вебинаров и образовательных траекторий. У нас сейчас практически каждый день будут проходить вебинары по тематике антикризисного управления, в некоторые дни даже по два вебинара. Смотрите анонсы на нашем сайте. Мы привлекли специалистов в области работы с персоналом, в области антикризисного управления, в области трудового права, налогов, аренды. Мы сейчас фиксируем почти четырёхкратный рост звонков на нашу горячую линию, и мы к ответам на эти вопросы подключили внешних экспертов: одни специализируются на вопросах, связанных с арендой, другие — на вопросах, связанных с трудовым правом и налогами. И количество экспертов готовы увеличивать, в зависимости от вопросов бизнеса», — подчеркнул Валерий Пиличев.

Горячая линия Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП):

8 (800) 500-77-85.

В Нижнем Тагиле на вопросы предпринимателей Горнозаводского округа готовы ответить в центре «Мой бизнес»:

8 (3435) 42-18-09.