В Свердловской области педофила-наркомана приговорили к пожизненному сроку

Областной суд Свердловской области приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство и изнасилование 11-летней девочки 41-летнего жителя Асбеста. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, он признан виновным по пунктам «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с насильственными действиями).

По версии следствия, 12 ноября 2020 года осуждённый в состоянии наркотического опьянения встретил на улице Челюскинцев в Асбесте 11-летнюю девочку, которая продавала газеты. Он заманил её в квартиру, сказав, что купит у неё все газеты. В квартире дома на улице Калинина он изнасиловал девочку, снимая весь процесс на видео. После этого он задушил жертву и выбросил её труп в кусты возле дома.

Известно, что за несколько месяцев перед совершением преступления мужчина вышел из колонии, где отсидел 19 лет. Он был осуждён за грабёж, продажу наркотиков, кражу, убийство и разбой. Предполагаемого убийцу девочки задержали в ноябре 2020 года по горячим следам.

«Подозреваемый сам указал место в кустах за жилой многоэтажкой, где ночью спрятал обнажённое тело ребёнка. Под прессом неопровержимых улик, добытых в ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве. Чтобы душегуба изобличить, сыщикам полиграф не потребовался. Родственники сначала пытались самостоятельно найти ребёнка, а когда не получилось, обратились за помощью в полицию и к поисковым отрядам. Личный состав ОВД был поднят по сигналу тревоги. В розыскной операции участвовали свыше 110 человек из числа сотрудников МВД и волонтёров, а также три собаки, обученные работе по следу», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, об исчезновении 11-летней девочки стало известно 12 ноября 2020 года. По словам мамы, она ушла гулять, но домой так и не вернулась. В поисках ребёнка участвовало больше сотни человек. На следующий день после пропажи девочки в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетней». О том, что малышка найдена без признаков жизни, стало известно спустя три дня.