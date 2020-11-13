​​​​​​​В Асбесте возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 11-летней девочки  

Следственный отдел по Асбесту возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 11-летней Полины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, девочка ушла из дома днём 12 ноября и до сих пор её местонахождение неизвестно. К поискам присоединились сотрудники полиции и волонтёры.

«Первоначальные поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшей не привели к положительному результату, в связи с чем следственным отделом по городу Асбест СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней)», — сообщили в Следственном комитете.

Мама пропавшей рассказала, что девочка пошла на прогулку, но не вернулась к назначенному времени. Родители пытались самостоятельно найти дочь, но поиски прошли безуспешно. Вечером того же дня они обратились в правоохранительные органы, пишет «Уралинформбюро».

«После заявления матери личный состав территориального отдела полиции был поднят по сигналу тревоги. В поисковой операции участвуют порядка 110 человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий и 15 волонтёров. К розыску школьницы привлечены водители семи городских служб такси, которым выдана ориентировка с её фотографией и приметами», — сообщил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

В день пропажи девочка была одета в куртку розового цвета, белую вязаную шапку, серые утеплённые штаны, белые ботинки на шнуровке.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей девочки или об обстоятельствах её исчезновения, просьба звонить по телефону территориального следственного отдела СК России: 8-982-636-05-51.