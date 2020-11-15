Изнасиловал, задушил и закопал. В Абесте задержали 40-летнего рецидивиста, который убил 11-летнюю девочку

В Асбесте задержали предполагаемого убийцу 11-летней Полины, которую весь город искал три дня. Как рассказали АН «Между строк» в СКР по Свердловской области, им оказался 40-летний сотрудник ритуальной фирмы, который провёл в тюрьме в общей сложности 19 лет за грабёж, наркотики и убийство.

По данным ведомства, в криминальных кругах подозреваемый известен, как «Осип» и ранее не был знаком с Полиной. Он рассказал, что днём 12 ноября встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он изнасиловал Полину и задушил. Ночью подозреваемый вынес тело девочки из дома, закопал и прикрыл ветками деревьев.

«В последний раз из мест лишения свободы мужчина освободился 18 февраля этого года. В его “послужном списке” имеются криминальные эпизоды, предусмотренные ст.161 (грабёж), 228 (незаконный оборот наркотических веществ), 158 (кража), 105 (убийство) и 162 (разбой) УК РФ. За колючей проволокой в общей сложности он провёл 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме. Подозреваемый дал признательные показания в убийстве пропавшей накануне Полины и сам указал место в кустарнике за жилым 9-ти этажным домом, где спрятал её обнаженное тело. Чтобы его изобличить, полиграф не потребовался», — прокомментировал ЧП глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас проводятся судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая экспертизы, чтобы раскрыть детали преступления. Следователи осматривают место происшествия, предметы.

Напомним, об исчезновении 11-летней Полины стало известно 12 ноября. По словам мамы девочка ушла гулять, но домой так и не вернулась. В поисках Полины участвовали больше сотни человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий и волонтёров. На следующий день после пропажи девочки в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетней». О том, что Полина найдена без признаков жизни стало известно спустя три дня.