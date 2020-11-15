Пропавшую 3 дня назад в Асбесте 11-летнюю девочку нашли мёртвой

В Асбесте нашли мёртвой 11-летнюю Полину, которая ушла гулять 12 ноября, но домой так и не вернулась. Информацию о гибели девочки подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По информации Е1, смерть носила криминальный характер, а предполагаемого убийцу уже задержали. Но в СКР по Свердловской области АН «Между строк» данную информацию пока не подтвердили.

Напомним, в поисках Полины участвовали больше сотни человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий и волонтёров. На следующий день после пропажи девочки в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетней».