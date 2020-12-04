В Свердловской области мэра будут судить за празднование Дня народного единства  

Мэра Богдановича будут судить за празднование Дня народного единства во время пандемии коронавируса. Павлу Мартьянову выписали административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Как рассказал источник Е1.ru, протокол уже направили в суд.

Перед праздником губернатор Свердловской области попросил градоначальников воздержаться от масштабных празднований. Но мэр Богдановича, единственный во всём регионе, всё же решил провести массовое мероприятие, посвящённое Дню народного единства. По данным СМИ, Мартьянов этой осенью переболел коронавирусом.