В Свердловской области маму, которая продержала дочь в шкафу полгода, отпустили из психиатрической больницы домой к детям

Маму девочки из Карпинска, которую нашли в шкафу в измождённом состоянии, выписали домой из психиатрической больницы, где женщина проходила судебную экспертизу. Как рассказали Е1.ru в пресс-службе регионального СК, следователи настаивали на том, чтобы женщину заключили под домашний арест. Но суд выбрал более мягкую меру пресечения.
Сейчас женщине запрещено на месяц и четыре дня выходить из квартиры с десяти вечера до шести утра, если это не связано с работой. Также ей запрещено общаться с участниками уголовного дела. Юлия сейчас находится дома вместе с родителями и старшими детьми.
«Дети, конечно, счастливы, что мама рядом, Юля тоже, — сказала изданию мама Юлии. — О том, что случилось, я её не расспрашиваю. Идёт следствие, как только оно закончится, все узнают причины».
Через месяц жительнице Карпинска предстоит пройти повторную экспертизу в областной психиатрической больнице.
Дочку Юлии недавно выписали из детской областной больницы. По информации наших источников, девочку отправили в екатеринбургский дом ребёнка. Вместе с ней поехала няня-сиделка, услуги которой оплатил фонд РМК. Женщина рассказывает, что в первый же день знакомства с Полиной она поразилась тому, какой у ребёнка интеллектуальный потенциал.
- В начале октября стало известно, что в Карпинске 37-летняя местная жительница Юлия полгода держала в шкафу новорождённую дочь. По словам знакомых, когда женщина родила, она сказала всем, что ребёнок умер. В течение шести месяцев мать держала малышку в сумке в шкафу, предполагая, что та умрёт. Истощённого ребёнка случайно обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости, они же сообщили о произошедшем полицейским.
- Девочку передали медикам, у неё зафиксировали дистрофию третьей степени.
- У женщины есть ещё двое детей, сейчас они находятся у бабушки. Сама Юлия была помещена в психоневрологический диспансер.
- Отец Полины отказался от неё, пожелав, чтобы опекунство на себя взяла бабушка.
- В начале декабря Полину выписали из Областной детской клинической больницы. Однако пока её дальнейшая судьба не решена, ребёнка отправили в дом ребёнка.