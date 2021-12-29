В Следственном комитете и МВД рассказали подробности гибели в Нижнем Тагиле двухгодовалого малыша, которого ударил по голове приятель матери

Правоохранительные органы рассказали подробности трагедии, которая произошла в Нижнем Тагиле вечером 21 декабря 2021 года. По версии следствия, в детскую больницу города Нижнего Тагила с тяжёлой черепно-мозговой травмой поступил двухлетний мальчик. Предварительно установлено, что он получил травму после подзатыльника от 23-летнего знакомого своей матери.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего). После того как ребёнок скончался в больнице, дело переквалифицировали.

«В связи с тем, что в результате противоправных действий мужчины наступили более тяжкие последствия в виде смерти ребёнка, в самое ближайшее время, с учётом результатов судебно-медицинской экспертизы, следователем СКР задержанному будет предъявлено обвинение по более тяжкому составу преступления», — сообщил представитель СК Александр Шульга.

В настоящее время обвиняемый заключён под стражу. По уголовному делу проводится расследование и сбор доказательств.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ребёнок рос в неполной семье, без отца. В квартире он проживал с матерью и её 31-летним братом.

«Ранее, ещё до этого ЧП, мать уже привлекалась полицией к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, в связи с чем её поставили на профилактический учёт в ПДН территориального ОВД. Женщина ранее была судима по статье УК РФ "Кража", но наказание на первый раз получила достаточно мягкое — штраф», — рассказал Горелых.

В тот день, когда произошёл инцидент, женщина находилась на работе. Она работает официанткой в одном из местных кафе. Также на работе был и её брат. Малыш оставался с её знакомым, который изначально говорил сыщикам, что ребёнок сам упал и ударился. Но проверку полиграфа молодой человек не прошёл.

По версии следствия, причиной жестокого обращения с малолетним могло стать то, что мальчик мешал подозреваемому спокойно отдыхать и смотреть телевизор, отметил полковник Горелых. Полиция и Следственный комитет отрабатывают и другие версии случившегося.