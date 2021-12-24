В Нижнем Тагиле двухлетний мальчик пережил клиническую смерть после подзатыльника 

Врачи ГБ № 3 Нижнего Тагила спасли двухлетнего мальчика, который пережил клиническую смерть. Как сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург», вечером 21 декабря ребёнка доставили в тяжёлом состоянии в городскую больницу № 3.

Медики диагностировали у малыша черепно-мозговую травму, ушиб и отёк головного мозга. Специалисты пришли к выводу, что ребёнок пережил клиническую смерть.

«Мать мальчика работает официанткой. Девушка живёт вместе с братом, но в тот день попросила друга посидеть с сыном. Сначала он сказал, что ребёнок ударился лбом об пол, когда играл. Но позже признался, что дал ему подзатыльник, от которого ребёнок упал и получил тяжёлые травмы. Причина — он мешал смотреть ему телевизор», — рассказал источник «Комсомольской правды» в силовых структурах.

Стоит отметить, что мать пострадавшего ребёнка состоит на учёте по делам несовершеннолетних. Ранее её уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.