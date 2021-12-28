В Нижнем Тагиле скончался двухлетний малыш, переживший клиническую смерть после подзатыльника

В Нижнем Тагиле 28 декабря около 03:00 в реанимации скончался двухлетний малыш, переживший клиническую смерть после подзатыльника. Об этом сообщает паблик во «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил» со ссылкой на собственный источник.

«30-го числа состоятся похороны», — анонимно сообщила подписчица группы.

Напомним, вечером 21 декабря ребёнка доставили в тяжёлом состоянии в городскую больницу № 3. Медики диагностировали у малыша черепно-мозговую травму, ушиб и отёк головного мозга. Специалисты пришли к выводу, что ребёнок пережил клиническую смерть.

В тот день мать мальчика попросила друга посидеть с сыном. Мужчина дал двухлетнему ребёнку подзатыльник за то, что тот мешал ему смотреть телевизор. От удара малыш упал и получил тяжёлые травмы.

В пресс-службе СКР по Свердловской области информацию о гибели ребёнка комментировать отказались.