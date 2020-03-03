В скандальной ИК № 5 Нижнего Тагила представили нового начальника

В исправительной колонии строгого режима № 5 представлен новый начальник. Им стал подполковник Максим Нурмагамедов, до этого занимавший пост замначальника этой ИК. Личному составу его представила заместитель начальника ГУФСИН Яна Волегова.

Максим Миликмагомедович Нурмагамедов родился 29 января 1983 года в Нижнем Тагиле. В 2009 году окончил Международный юридический институт. В ИК-5 он служит с мая 2003 года. Сначала был стажёром по должности инженера энерго-механического отдела, затем занял пост начальника отряда ОВРО, а после стал старшим оперуполномоченным оперативного отдела. Последний его пост — заместитель начальника колонии.

Напомним, предыдущий начальник ИК-5 Андрей Лебедев в июне 2019 года возглавил управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила.

Тагильская колония № 5 оказалась в центре скандала после возбуждения уголовного дела о пытках в стенах учреждения. Жалобы на бесчеловечное обращение с осуждёнными в ИК-5 стали появляться в СМИ в 2016 году. В июне 2017 года по заявлению заключённого Фаруха Бердиева Следственный комитет возбудил уголовное дело.

16 мая возле здания Свердловского управления ФСИН России в Екатеринбурге директор АН «Между строк» Егор Бычков провёл одиночный пикет против пыток в ИК-5. В итоге руководство ведомства пригласило его на беседу, в ходе которой Бычкову пообещали провести проверку и попросили не «раскачивать ситуацию».

На фоне скандала врио начальника ФСИН России по Свердловской области Сергей Патронов ушёл в отпуск в начале лета 2017 года, он так и не вернулся на службу.