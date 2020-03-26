В СК создали рабочую группу по борьбе с фейками о коронавирусе

В Следственном комитете России по распоряжению председателя ведомства Александра Бастрыкина создана рабочая группа по предупреждению распространения недостоверной информации о коронавирусе, сообщается на сайте ведомства. Группа будет мониторить интернет и мессенджеры с целью выявления фактов распространения такой информации, «а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям».

Ранее стало известно о серии административных дел в российских регионах за распространение недостоверной информации на фоне ситуации с коронавирусом. Действующее законодательство предполагает ответственность в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей.

На фоне появления фейков о реальной ситуации с пандемией в Госдуму поступил проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм, его авторами стали Павел Крашенинников и спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Крашенинников заявил, что ко второму чтению законопроект будет дополнен санкциями за распространение недостоверных сообщений, способствующих росту панических настроений.

«По фейкам тоже [будут предусматриваться] штрафы и, скорее всего, наказание в виде лишения свободы. Сейчас обсуждаем. Сейчас важно конструкцию [закона] сделать», — сказал Крашенинников.

По последним данным, в России зарегистрировано 840 случаев заболевания коронавирусом, прирост заболевших за минувшие сутки составил 182 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».