В шести школах Нижнего Тагила обнаружили заражённых коронавирусом

В шести школах Нижнего Тагила выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией, со ссылкой на пресс-службу городской администрации пишет ИА «Все новости».

Из-за получения данных о подтверждённых случаях коронавируса в шести классах школ № 8, 32, 55, 56, 69 и лицея № 39 образовательный процесс перевели на двухнедельное дистанционное обучение. Последний случай фиксировали в 9-м классе школы № 32, с 12 сентября ученики класса занимаются дома. Ещё в 14 школах (№ 3, 6, 32, 38, 40, 45, 100, 69, 72, 81, 90, ЦО № 1, гимназия № 86 и политехническая гимназия) в 15 классах более 20% детей заболели ОРВИ, школьники также будут заниматься дистанционно в течение 10 дней. Штатно в Нижнем Тагиле работают 65 школ.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил условия перевода школ и детсадов на дистанционное обучение: если более 20% детей в группе или классе заболеют респираторными инфекциями, воспитанников переведут на дистанционную форму обучения сроком на 10 дней. Когда в образовательном учреждении (школа или детсад) выявят более 10 случаев пневмонии, ОРВИ и гриппа, то детей выведут на каникулы или организуют учебный процесс удалённо.

Напомним, на 10 сентября в Нижнем Тагиле из-за сезонного всплеска заболеваемостью ОРВИ на карантин было отправлено 12 классов. С 1 по 10 сентября опасная инфекция была обнаружена у учащихся гимназии № 86, а также в восьми школах с номерами: 40, 100, 69, 81, 72, 23, 6 и 45. Кроме того, заболеваемость ОРВИ выявлена в детских садах МАДОУ «Маячок» (№ 195 и № 205), МБДОУ «Академия детства» (№ 191 и № 15), сообщали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии.

Всего в Свердловской области уже в 40 школах как минимум по одному классу перешло на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса среди учеников, сообщал региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.