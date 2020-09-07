Губернатор Куйвашев назвал условия перевода учащихся на дистанционное обучение

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram назвал условие для перехода школьников на дистанционный формат обучения.

По его словам, школы будут переходить на дистант полностью, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%.

«В Екатеринбурге из-за коронавируса уже перешли на дистанционное обучение две школы — № 148 и № 179, — где заболели восемь и шесть сотрудников соответственно. До выявления COVID-19 в этих образовательных организациях прошли педсоветы, участие в которых принимали заражённые учителя, поэтому другого выхода не было — на временный дистант пришлось переводить школы в полном объёме. Таким образом, на онлайн-обучение переведены 1354 ребёнка», — отметил губернатор.

Он отметил, что на дистанте оказались ещё четыре класса в четырёх школах общей численностью 110 человек: в школах № 16, № 120 и № 180 болеют по одному ребёнку, в школе № 97 — один педагог.

Также глава региона отметил, что из-за коронавируса пришлось полностью приостановить работу детского сада «Радуга», где заболел один педагог, закрыты две группы в садике № 67, где заразился один сотрудник, и по одной группе в садиках № 75 и № 339, где заболели один ребёнок и один педагог соответственно.

«Ещё перед началом учебного года были составлены чёткие инструкции, что делать в ситуациях, когда выявляется случай COVID-19. Педагоги или школьники с симптомами инфекционного заболевания сразу же отстраняются от учебного процесса. В помещениях, где они находились, проводится дезинфекция. Ученики и классный руководитель того класса, где обнаружен случай коронавируса, должны пройти медосмотр и тестирование на COVID-19. Весь класс переходит на дистанционное обучение до получения отрицательного результата теста и до получения заключения врача о том, что можно вернуться к обучению в школе», — написал Куйвашев.

Он подчеркнул, что при этом, даже после возращения в школу, первое время для карантинного класса будут действовать особые правила: для учеников и классного руководителя должен быть организован отдельный вход и рядом с входом — учебный класс, на уроках всем необходимо пользоваться масками (и менять их минимум раз в три часа), а педагогам — и перчатками тоже.

Питание должно быть организовано в отдельное время и из одноразовой посуды. В таком режиме учебный процесс должен быть организован до результатов повторного тестирования, которое проводится на 8-10-й день наблюдения после получения первого отрицательного теста или раньше — при появлении первых же симптомов заболевания, сходного с коронавирусной инфекцией.