В 40 школах Свердловской области классы перешли на дистант из-за коронавируса

В Свердловской области уже в 40 школах как минимум по одному классу перешло на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса среди учеников, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным штаба, три школы региона полностью находятся на дистанте из-за COVID-19 у детей. Начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования региона Дмитрий Шиловских подчеркнул, что в министерстве «были к этому готовы».

В начале этой недели замгубернатора Свердловской области Павел Креков говорил, что на дистанционное обучение переведены 3 школы и более 20 классов. По его словам, в одной из школ карантин помог предотвратить вспышку заболеваемости.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев объяснял, что школы региона полностью будут переводить на дистант, если в учебном заведении заболеют одновременно 25% детей и взрослых. Классы будут отправлять на дистанционное образование, даже если у одного ребёнка или учителя будет подозрение на коронавирус.

Напомним, власти Свердловской области решили открыть для посещения все учебные заведения с 1 сентября, при этом в школах ввели ограничения на вход и на переходы детей между классами. Школа № 179 в посёлке Северка даже не успела начать учебный год, закрывшись на карантин, ещё одна школа, № 148 на Сортировке, перешла на дистант на второй день работы.