В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ и коронавируса отправили на карантин 12 классов

В Нижнем Тагиле из-за сезонного всплеска заболеваемостью ОРВИ на карантин отправили уже 12 классов. С 1 по 10 сентября опасная инфекция была обнаружена у учащихся гимназии № 86, а также в восьми школах с номерами: 40, 100, 69, 81, 72, 23, 6 и 45. Кроме того, заболеваемость ОРВИ выявлена в детских садах МАДОУ «Маячок» (№ 195 и № 205), МБДОУ «Академия детства» (№ 191 и № 15). Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе тагильской мэрии. У учащегося 10-го класса из лицея № 39 и вовсе был обнаружен коронавирус.

«Учащийся 10-го класса в образовательном учреждении находился только 1 сентября. Информация о подтверждении заболевания COVID-19 поступила в учреждение 9 сентября. Приказом директора лицея № 39 организация образовательного процесса для учащихся 10-го класса в период с 10 по 15 сентября осуществляется посредством дистанционного обучения», — отметили в управлении образования горадминистрации.

Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в лицее № 39, как и в других школах города, организованы разные входы для учеников с обязательной термометрией, а также обработкой рук с использованием антисептиков. В школе № 100 даже установили тепловизор. Для разведения потоков школьников в каждом образовательном учреждении разработано новое расписание — дети в разное время посещают столовую и выходят в коридоры во время перемен. За классами закреплены отдельные учебные кабинеты.

«Ежедневно проводится дезинфекция всех помещений, обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов и бактерицидных облучателей, соблюдается режим проветривания. В ежедневном режиме также осуществляется контроль причин отсутствия детей в образовательном учреждении, для уточнения диагнозов заболевания обеспечено взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями. Вопрос находится на контроле главы города. В случае выявления 20% отсутствия детей из-за гриппа и ОРВИ в классе или группе будут осуществляться карантинные мероприятия с организацией образовательного процесса с использованием дистанционных форм обучения сроком на 10 дней», — пояснили агентству в управлении образования.

Если в школе или детском саду зафиксируют более 10 случаев пневмонии, массовых ОРВИ и гриппа, то на 10 дней будет приостановлена очная деятельность всего образовательного учреждения. Детям придётся временно перейти на дистанционное обучение или досрочно уйти на каникулы.

Напомним, в этом году в 65 школах Нижнего Тагила начали обучение более 40 тысяч школьников, 4600 из них — первоклассники. О том, как в Нижнем Тагиле прошёл первый учебный день, вы можете прочитать в материале АН «Между строк».