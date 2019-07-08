В Шереметьево опровергли повышение зарплат грузчиков до 200 тысяч рублей (ВИДЕО)

Первый заместитель гендиректора аэропорта Шереметьево по производству Андрей Никулин опроверг информацию о повышении зарплат грузчиков до 200 тысяч рублей, сообщает Life.

«82 тысячи рублей у персонала, занимающегося обработкой багажа: водителей, операторов-комплектовщиков, грузчиков. Были единичные случаи с выплатами порядка 200 тысяч рублей», — уточнил Никулин.

Он пояснил, что Шереметьево оказывало единовременную помощь сотрудникам в июле. По его словам, руководство помогает персоналу в трудную минуту, но речь шла о бонусах и единичных выплатах, а не о повышении зарплат.

Напомним, ранее «Ведомости» сообщили, что для решения проблемы с массовой задержкой выдачи багажа в Шереметьево грузчикам повысили зарплату почти в пять раз — с 45 до 200 тысяч рублей, а также анонсировали появление 400 дополнительных вакансий.