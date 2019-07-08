После багажного коллапса грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей

После коллапса, когда аэропорт не успевал обрабатывать багаж пассажиров, грузчикам увеличили зарплаты с 45 до до 200 тысяч рублей, а операторам - до 290 тысяч рублей, пишут «Ведомости». Кроме того, аэропорт ведёт дополнительный набор персонала и хочет устроить на работу ещё 400 грузчиков.

Минтранс планирует решить проблему с багажом в аэропорту до 15 августа. На совещании у министра транспорта России Евгения Дитриха обсуждали семь технических мероприятий для улучшения пропускной способности багажной инфраструктуры, которые должны позволить повысить пропускную способность багажной системы на 17%.

Коллапс в Шереметьево случился 31 мая, тогда задержка выдачи багажа составляла 1,5–2 часа. По одной из версий, это случилось из-за того, что персонал увольнялся, недовольный невысокими зарплатами, по официальной — из-за «пиковой нагрузки в высокий туристический сезон». Шереметьево сообщило о стабилизации ситуации 18 июня, однако к 29 июня все снова ухудшилось: за выходные в аэропорту скопилось 9 тысяч единиц багажа. Возможных причин нового коллапса также было две: затопление лётного поля и неполадки в работе автоматической системы обработки багажа в южном терминальном комплексе (D, E и F). После массовых задержек багажа в Шереметьево уволили нескольких руководителей компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за обработку багажа.