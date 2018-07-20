В Североуральске закончены работы по устранению провала на реке Калья

В Североуральске завершён ремонт бетонного русла реки Кальи, из-за которого в городе пятый день нет питьевой воды, со ссылкой на городскую администрацию пишет Znak.com. Работы завершились вчера в 19:00, сегодня ремонтная бригада завершает промывку системы водоснабжения и начинает её хлорирование.

По словам замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына, работающего на месте ЧП по поручению губернатора, проверка качества воды ведётся непрерывно.

«До момента подтверждения её соответствия всем нормам жители и социальные учреждения по-прежнему будут обеспечиваться привозной питьевой водой. В детские дошкольные и образовательные учреждения города завезена в необходимых количествах бутилированная вода, в городскую больницу и психоневрологический интернат она доставляется дважды в сутки автоцистернами», — подчеркнул Кислицын.

Напомним, обвал канала реки Кальи в Североуральске произошёл 16 июля. Вода из разрушенного бетонного русла попала в водозабор и сделала воду из крана непригодной для питья. Власти организовали подвоз воды в город, однако жителям на руки выдавали по 2 литра воды в сутки при предъявлении паспорта. Кроме того, 18 июля вместо запланированных 12:00 воду начали выдавать в 15:00–16:00.

Вчера мэрия Североуральска объявила, что все ограничения при раздаче воды сняты. Также вчера собственную проверку начало следственное управление СКР по Свердловской области. В рамках проверочных мероприятий следователи намерены дать свою правовую оценку тому, насколько своевременные и действенные меры были приняты ответственными должностными лицами для того, чтобы предупредить происшествие. По итогам доследственной проверки, обещают в СУ СКР, будет принято процессуальное решение.

Ситуация в городе находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.