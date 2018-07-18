Из-за ЧС власти Североуральска выдают питьевую воду по паспорту по 2 литра в день на человека

В Североуральске, где из-за обвала русла реки Калья вода из-под крана небезопасна для питья, организован подвоз воды для горожан. Людям будет выдаваться по паспорту 2 литра в день на человека, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета. В мэрии отметили, что один человек может получить воду на всю семью, только если в паспорте есть соответствующие заметки о родственниках. Получить воду можно будет только один раз в день.

Уточняется, что воду будут выдавать с 13:00 до 18:00 по семи адресам. Кроме того, подвоз воды организован в пригородных посёлках - в Третьем Северном воду будут выдавать с 11:00 до 13:00 у ДЮДЦ «Ровесник», в Калье — с 14:00 до 16:00 на площадке возле магазина «Метелица». Жителей населённых пунктов просят приходить со своей тарой. В Черёмухово с 13:00 до 18:00 будут раздавать бутилированную воду, пункт выдачи расположен в управляющей компании «Наш дом».

Горожане возмущены количеством раздаваемой воды, гневные комментарии жители размещают в соцсетях: «по 2 литра, упиться можно»; «2 литра, особенно детям и инвалидам круто, позаботились, спасибо».

Как сообщили Znak.com в департаменте информполитики губернатора Свердловской области, вода в дома городского округа подается в полном объёме, но она не соответствует нормам СанПИНа и употреблять её можно только для хозяйственно-бытовых нужд. По данным администрации Североуральска, показатель цветности воды на утро 18 июля составляет 31,3 при норме 1,5, мутность воды — 29, норма — 20.

В администрации пострадавшего города 18 июля состоится очередное заседание чрезвычайной комиссии, где будет доложено о ходе ремонтных работ и характеристиках воды.

«Предприятие, на территории которого произошел обвал (СУБР), взяло на себя обязательство устранить аварию в трехдневный срок — до 19 июля», — рассказали в мэрии.

Обвал канала реки Кальи произошёл 16 июля, из разрушенного канала вода попала в водозабор. В ГУ МЧС РФ по Свердловской области 17 июля был развернут оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Ход проведения аварийно-восстановительных работ находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ.