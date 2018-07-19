Срок ликвидации аварии в Североуральске перенесли на сутки

ЧП в Североуральске, где с 16 июля вода из-под крана непригодна для питья из-за обвала русла реки Кальи, обещали ликвидировать до 20:00 20 июля, со ссылкой на источник в оперативном штабе пишет Znak.com. Ранее власти заявляли, что все работы будут закончены к 24:00 19 июля.

Причиной задержки называют дополнительные меры безопасности: после того как заполнится система холодного водоснабжения, рабочие проведут дополнительное обеззараживание воды повышенными дозами хлора, это займёт до 36 часов в зависимости от того, как активно жители города будут пользоваться водой.

На данный момент рабочие ОАО «СУБР», на территории которого произошла авария, разобрали бетонные плиты русла реки, сварили трубы для перепуска воды и уложили плиты обратно. 17 июля на территории Североуральска был введён режим повышенной готовности.

Напомним, обвал канала реки Кальи в Североуральске произошёл 16 июля на территории предприятия СУБР. Вода из разрушенного канала попала в водозабор, из-за этого стало невозможно пить воду из-под крана. Местные жители сообщили, что бутилированная вода в Североуральске закончилась в магазинах ещё 17 июля.

Городские власти начали выдавать воду населению, однако выдача происходит только при предъявлении паспорта и всего по 2 литра в сутки на человека. Мэрия объясняет это тем, что вода закупается за счёт средств резервного фонда мэрии, из которого на эти цели выделено 249 тысяч 982,25 рубля. Впоследствии мэрией будут составлены отчётные документы, куда необходимо будет внести персональные данные жителей.

При этом накануне торговая сеть «Монетка» должна была раздать около 40 тысяч литров питьевой воды, однако выдала лишь 540 бутылей по 5 литров. Как рассказал источник из областной администрации, на момент выдачи воды не прошла оплата за неё.

Кроме того, накануне выдача воды началась лишь в 15:00–16:00, а не в 13:00, как было запланировано изначально. Власти тогда объяснили это тем, что были технические трудности с доставкой воды.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вечером 18 июля распорядился срочно организовать экстренное снабжение питьевой водой Североуральска. Сегодня в городе состоится заседание с участием замминистра энергетики и ЖК.