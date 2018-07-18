Губернатор распорядился в экстренном порядке привезти жителям Североуральска питьевую воду

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился срочно организовать экстренное снабжение питьевой водой Североуральска, где из-за обвала русла реки Кальи вода из-под крана с 16 июля непригодна для питья, со ссылкой на Instagram губернатора пишет Znak.com.

По словам главы региона, в ближайшие часы «жители получат достаточное количество воды для своих нужд».

«В кратчайшие сроки будет возобновлено нормальное регулярное водоснабжение. Уже после этого будем разбираться в причинах случившегося и смотреть, как вели себя должностные лица в городе», — заявил Куйвашев.

Обвал канала реки Кальи в Североуральске произошёл 16 июля на территории предприятия СУБР. Вода из разрушенного канала попала в водозабор. Предприятие взяло на себя обязательство устранить аварию до 19 июля, однако сейчас воду из-под крана пить невозможно.

Местные жители рассказали, что на пунктах выдачи воды стоят большие очереди, так как её привезли в город лишь к вечеру. Людей заносят в списки, записывая их паспортные данные, для того чтобы выдать им по 2 литра воды на руки при наличии документа, удостоверяющего личность. Спрос на воду привёл к дефициту в местных магазина, где за воду, по словам местных жителей, «буквально дерутся».

Сегодня в Североуральск выехал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын.