Евгений Куйвашев взял ликвидацию ЧП в Североуральске под личный контроль

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль ликвидацию аварии в Североуральске, где из-за обвала русла реки Кальи вода из-под крана непригодна для питья, пишет Znak.com.

На странице в Instagram глава региона написал, что МЧС и правительство региона «прилагают все усилия, чтобы жизнь города как можно скорее нормализовалась».

«Понимаю, что для североуральцев всё это создаёт сложности, прошу их проявить ещё немного терпения», — отметил губернатор.

Напомним, обвал канала реки Кальи в Североуральске произошёл 16 июля на территории предприятия ОАО «СУБР». Вода из разрушенного канала попала в водозабор, из-за этого стало невозможно пить воду из-под крана. Городские власти начали выдавать местным жителями по 2 литра воды на человека в сутки, для получения которых горожанам необходимо предъявить паспорт.

Накануне вечером губернатор распорядился срочно организовать экстренное снабжение питьевой водой Североуральска. Сегодня в городе состоится заседание с участием замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына. СУБР пообещал ликвидировать все последствия аварии к 20:00 20 июля. После этого потребуется ещё до 36 часов, чтобы очистить всю систему водоснабжения округа.