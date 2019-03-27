В Североуральске требуют отставки мэра из-за загрязнения рек тяжёлыми металлами

Депутат думы Североуральска Виктор Ильин при поддержке общественного движения «Город — наш общий дом» инициировал сбор подписей за отставку главы города Василия Матюшенко, сообщается на местном портале Proseverouralsk.ru.

Как говорится в опубликованном на сайте обращении к полпреду президента РФ в УрФО Николаю Цуканову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в первую очередь общественников беспокоит загрязнение рек Шегультан и Тальтия, расположенных вблизи месторождений УГМК, тяжёлыми металлами, что создаёт угрозу загрязнения источника питьевой воды в городе.

«На территории СГО есть вероятность экологической катастрофы. Загрязнение реки тяжёлыми металлами общепризнанно и зафиксировано — ПДК превышает норму значительно. При этом всячески пытается упразднить водоподготовку и водоочищение НФС (насосно-фильтровальная станция), а также первый подъём НФС и водную лабораторию цеха водоканал. Эти действия главы похожи на умышленную экологическую диверсию», — говорится в обращении.

Также общественники недовольны закрытостью администрации Матюшенко, преследованием за критику действий местных властей, коррупцией, ухудшением социально-экономической ситуации.

«За январь–февраль 2019, по данным ЗАГСа, смертность превысила рождаемость в три раза. Родилось 50, умерло 140 человек. Город утрачивает своё значение и необратимо превращается в посёлок, так как люди уезжают ввиду отсутствия перспектив существования СГО», — подчёркивают авторы петиции.

В прошлом году представители заповедника «Денежкин Камень» заявили о том, что в результате разработки Тарнерского, Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медно-колчеданных руд ОАО «Святогор» «сильно увеличился водоприток», на севере Урала загрязняются реки и гибнут леса. Результаты экспертизы показали, что в реках действительно превышены показатели по загрязняющим веществам. В УГМК, в свою очередь, утверждали, что комплекс природоохранных мероприятий на Шемурском месторождении осуществлялся ОАО «Святогор» всегда. В холдинге также заявили, что проблему можно будет решить на 2,5 года, а инвестиции в это со стороны предприятия составят 1 млрд рублей.

Василий Матюшенко был избран депутатами главой Североуральска в октябре 2017 года после того, как Владимир Ильиных стал депутатом Заксобрания Свердловской области. На его руководство пришёлся крупный скандал: в июле 2018 года в Североуральске возникли проблемы с водой из-за провала русла реки Калья. Воды в кранах не было около трёх дней, администрация постановила выдавать по два литра воды в сутки при предъявлении паспорта, что вызвало драку за воду среди горожан. Общественники обвиняли главу в том, что весь этот период Матюшенко находился в отпуске.