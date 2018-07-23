Общественники Североуральска готовят митинг из-за ЧП с водой

Общественное движение «Город — наш общий дом» подало в администрацию Североуральского городского округа уведомление о проведении 4 августа митинга, в ходе которого граждане смогут дать оценку действиям руководства мэрии в дни ЧП с отсутствием питьевой воды, со ссылкой на председателя движения Владимира Головкина в газете движения пишет Znak.com.

По словам депутата городской думы Виктора Ильина, администрация города будет всячески препятствовать его проведению.

«Им абсолютно не на руку эта гласность. Но оснований отказать по заявке нет», — говорит он.

Ильин тоже планирует поучаствовать в митинге. По словам Ильина, горожане хотят призвать руководство города к ответу за происходившее в первые дни после аварии.

«Всё было так плохо организовано в первые два дня: людей мучили — требовали приходить за водой с паспортами, обещали выдавать не больше двух литров на человека, воды не было. Эта ситуация, конечно, город напрягла», — пояснил он.

Напомним, проблемы с водой в Североуральске возникли из-за провала русла реки Калья, который произошёл 16 июля. Вода в городской системы водоснабжения ещё не пришла в норму. После ЧП в Североуральске разгорелся скандал из-за того, что людям собирались выдавать лишь по 2 литра воды в сутки при предъявлении паспорта.

Важно отметить, что глава городского округа Василий Матюшенко весь этот период находился в отпуске и никак не отреагировал на катастрофу.

Проверку по факту произошедшего в Североуральске проводит прокуратура и следственное управление СКР по Свердловской области.