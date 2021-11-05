​​​​​​​В сети появилось видео смертельного ДТП на Черноисточинском шоссе 

В сети появилось видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле, которое произошло вечером 4 ноября на Черноисточинском шоссе. Недалеко от торгового комплекса «Лидер» 20-летний мужчина за рулём Opel Astra, следуя со стороны ул. Челюскинцев в сторону Октябрьского проспекта по Черноисточинскому шоссе не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в столб.

На записи с видеорегистратора другого автомобиля видно, как водитель Opel Astra на большой скорости совершает обгон. Сразу же после этого он врезается в бордюр с левой стороны дороги и отлетает направо в столб, который находится за пределами проезжей части.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля был госпитализирован в Центральную городскую больницу № 2 с сотрясением головного мозга, ушибом правого бедра, раной правой руки и ушибом грудной клетки. Пассажиры автомобиля — 17-летняя девушка и 21-летний мужчина в результате трагедии скончались на месте.