В Нижнем Тагиле Opel Astra врезался в столб. Погибли парень и девушка 

Смертельное ДТП в Нижнем Тагиле произошло 4 ноября в 18:30 недалеко от торгового комплекса «Лидер» на Черноисточинском шоссе.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, 20-летний мужчина за рулём Opel Astra, следуя со стороны ул. Челюскинцев в сторону Октябрьского проспекта по Черноисточинскому шоссе не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в опору линии электропередач.

Водитель автомобиля был госпитализирован в Центральную городскую больницу № 2 с сотрясением головного мозга, ушибом правого бедра, раной правой руки и ушибом грудной клетки. В результате ДТП пассажиры автомобиля — 17-летняя девушка и 21-летний мужчина скончались на месте.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское» установили личность водителя и пассажиров. Как сообщают в полиции, стаж управления автомобилем у водителя всего два года, за это время за нарушения ПДД он привлекался один раз.

«Водителям при управлении автомобиля необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Выбирать скорость движения транспортного средства, соответствующую конкретным дорожным условиям. При неблагоприятных погодных условиях не совершать резких маневров. Во время движения обязательно необходимо использовать ремни безопасности», — обратили внимание в ГИБДД города Нижний Тагил.

Проводится расследование всех обстоятельств ДТП.