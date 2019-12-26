В Санкт-Петербурге обнаружили останки, предположительно принадлежащие убитой историком Соколовым Анастасии Ещенко

В реке, протекающей в черте Санкт-Петербурга, обнаружили останки, предположительно принадлежащие зверски убитой историком Олегом Соколовым аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката матери погибшей Александру Бакшееву.

«В реке в черте Петербурга обнаружены останки. Предположительно, это части тела Анастасии. Будет проведена экспертиза», — рассказала Бакшеева.

Напомним, Олег Соколов застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко 7 ноября, после этого расчленил тело девушки. Утром 9 ноября доцента подняли из воды у нaбережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены части тела Ещенко и травматический пистолет. Доцент признал свою вину, позже историк пытался покончить с собой во время следственного эксперимента.