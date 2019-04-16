В Санкт-Петербурге из-за сообщений о бомбах эвакуированы 12 судов

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать людей из зданий 12 судов, сообщается в официальном телеграм-канале объединённой пресс-службы районных судов.

Речь идёт о Василеостровском, Приморском, Петроградском, Фрунзенском, Куйбышевском, Дзержинском, Пушкинском, Выборгском, Невском, Зеленогорском районных судах, а также о двух зданиях Смольнинского суда города.

Ранее, 13 апреля, в Екатеринбурге проходила массовая эвакуация крупных ТЦ — из 13 торговых центров пришлось вывести 21 тысячу человек.

Серия ложных минирований периодически происходит в разных городах России, повторяя массовую атаку 2017 и 2018 годов, когда анонимные звонки об угрозах взрывов в крупных объектах с массовым пребыванием людей поступали в отделения полиции по всей стране — от Дальнего Востока до Калининграда, в том числе в Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Ставрополе, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Москве. Были эвакуированы сотни тысяч человек. Ситуацию на свой контроль даже поставил президент РФ Владимир Путин. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось, однако явление принесло многомиллиардные убытки.