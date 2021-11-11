В России QR-коды хотят сделать обязательными в поездах и самолётах 

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, сообщает ТАСС.

РБК со ссылкой на источник в правительстве также сообщает, что мера по введению обязательных QR-кодов будет действовать до июня 2022 года. Документы предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте. Конкретные объекты определят главы регионов с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Накануне оперштаб Свердловской области расширил список документов, которые можно предъявлять вместе с QR-кодом. В этот перечень входит: паспорт, загранпаспорт, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера.