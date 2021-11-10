Оперштаб Свердловской области расширил список документов, которые можно предъявлять вместе с QR-кодом

Оперштаб уточнил перечень документов, которые жители Свердловской области могут предъявить вместе с QR-кодом. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора Алексей Шмыков, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На входе в зону COVID-free вместе с QR-кодом или медицинской справкой свердловчане могут показать один из следующих документов:

паспорт гражданина Российской Федерации;

загранпаспорт;

военный билет;

паспорт иностранного гражданина;

водительское удостоверение;

пенсионное удостоверение;

свидетельство пенсионера.

Накануне заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что в Свердловской области могут расширить список мест, куда будут пускать по QR-кодам. Он также отметил, что зоны COVID-free будут отменены на Урале только в случае кратного сокращения числа заболевших в сутки. При этом в общественном транспорте коды вводить не планируют.

Ранее областной оперштаб рассказал, что торговые центры обязаны пропускать в продуктовые магазины людей без QR-кода.