Общество

Оперштаб Свердловской области расширил список документов, которые можно предъявлять вместе с QR-кодом

10.11.2021 17:25
Оперштаб Свердловской области расширил список документов, которые можно предъявлять вместе с QR-кодом

Оперштаб уточнил перечень документов, которые жители Свердловской области могут предъявить вместе с QR-кодом. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора Алексей Шмыков, сообщает департамент информполитики Свердловской области. 

На входе в зону COVID-free вместе с QR-кодом или медицинской справкой свердловчане могут показать один из следующих документов: 

  • паспорт гражданина Российской Федерации;
  • загранпаспорт;
  • военный билет;
  • паспорт иностранного гражданина;
  • водительское удостоверение;
  • пенсионное удостоверение;
  • свидетельство пенсионера.

Накануне заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что в Свердловской области могут расширить список мест, куда будут пускать по QR-кодам. Он также отметил, что зоны COVID-free будут отменены на Урале только в случае кратного сокращения числа заболевших в сутки. При этом в общественном транспорте коды вводить не планируют.

Ранее областной оперштаб рассказал, что торговые центры обязаны пропускать в продуктовые магазины людей без QR-кода.

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