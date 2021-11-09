​​​​​​​В Свердловской области могут расширить список мест, куда будут пускать по QR-кодам

В Свердловской области могут расширить список мест, куда будут пускать только по QR-кодам, об этом в ходе брифинга рассказал заместитель губернатора Павел Креков. Он также отметил, что зоны COVID-free будут отменены на Урале только в случае кратного сокращения числа заболевших в сутки. При этом в общественном транспорте QR-коды не планируют вводить.

По словам Крекова, три недели назад первый компонент вакцины за неделю получили 87 284 человека, две недели назад — 121 378 человек, а в предыдущую неделю, которая была объявлена выходной, — более 130 тысяч человек. По словам вице-губернатора, вакцины на территории области достаточно. Но популярная вакцина «Спутник Лайт» на территории области закончилась. Когда будут поставки вакцины — неизвестно.

«Темпы вакцинации остаются высокими. Сейчас мы преодолеваем рубеж в 40% привитости всего населения в Свердловской области», — рассказал чиновник.

Также власти Свердловской области внесут поправки в действующий указ о коронавирусных ограничениях, чтобы в чистые от коронавируса зоны людей пускали не только по паспортам, но и по водительским удостоверениям.