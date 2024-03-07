В продукции «Тагилхлеба» опять нашли стекло

Тагильчанин Андрей Витвинов едва не пострадал от некачественной выпечки компании «Тагилхлеб». Как сообщил мужчина в паблике «Чёрный список Тагила», в хлебе «Бородинский новый» он обнаружил кусок стекла.

«Как после такого покупать продукцию данного производителя? Если не ошибаюсь, не так давно уже был подобный инцидент. Хорошо, что не успел проглотить», — возмущается мужчина.

В комментариях между подписчиками сообщества разгорелся спор. Кто-то встал на сторону тагильчанина, а кто-то и вовсе обвинил его во лжи, якобы Андрей просто положил стекло на хлеб и сделал фото.

«У меня мама работает там с 18 лет. Там просто неоткуда упасть стеклу. Правда не понимаю, что за посты пишут. Уже второй причём. А так, конечно, на любом производстве может хоть что попасть в продукцию», — пишет Мария Русецкая.

«Работникам на всём хлебозаводе запретили даже стеклянную посуду. Я не думаю, что специально маленький осколок принесли с собой. Знаю лично тестомесов и пекарей, это замечательные люди, которые работают почти без выходных», — говорит Наталья Капитова.

«Такое ощущение, что сами стекло положили. Этот хлеб идёт нарезанным. И на фото стекло лежит на куске хлеба», — поясняет Наталья Капитова.

На нападки подписчиков сообщества мужчина ответил, что лишь хотел предупредить тагильчан, чтобы они были аккуратнее с продукцией «Тагилхлеба».

«Я сам, сколько себя помню, постоянно покупал наш тагильский хлеб и никогда не жаловался, но тут ситуация из ряда вон выходящая. У меня дети тоже едят этот хлеб, и, не дай бог, этот осколок попал бы не мне, а моему ребёнку. И ещё надеюсь, что мой пост увидит кто-нибудь из руководства и примет меры», — заявил Андрей.

Напомним, 19 января в СМИ появилась информация, что нескольким ученикам 1 «Б» класса попались стёкла в хлебе, который выдавали в школьной столовой. Позже в сетевых изданиях начала распространяться новость, что якобы одна первоклассница проглотила стекло и по возвращении домой девочке вызвали скорую. На ситуацию отреагировали в управлении образования мэрии Нижнего Тагила и инициировали проверку. Позже организаторами питания было принято решение расторгнуть договор с «Тагилхлебом» в 10 школах из 31. В самом «Тагилхлебе» заявили, что провели собственную проверку и не нашли доказательств попадания стекла в хлеб. После общественного резонанса глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о происшествии в столовой. Также по данному факту следственными органами СК России по Свердловской области была организована процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Проверка по этому факту продолжается.