СМИ: В школе Нижнего Тагила несколько учеников съели хлеб со стеклом

Несколько первоклашек горно-металлургической школы Нижнего Тагила пострадали от некачественной выпечки. Как сообщила 66.ru мать одной из учениц 1 «Б»класса Елена Щербакова, пяти школьникам в столовой попался хлеб производства компании «Тагилхлеб» со стеклом.

«Детей отправили на осмотр к медсестре. Дочь рассказала, что кто-то из одноклассников порезал этим стеклом язык. Одному ребёнку родители вызвали скорую с подозрением, что девочка проглотила стекло: после еды у неё болело горло и желудок. Администрация школы разбирается с производителем», — уточнила Елена Щербакова.

В управлении образования мэрии Нижнего Тагила отметили, что информация о подобном инциденте им не поступала.

«Управление образования мэрии Нижнего Тагила организовало комиссию по проверке инцидента в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. Обращений в скорую помощь по этому поводу не зафиксировано, как и обращений к иным врачам. Но управление образования установит все необходимые детали, а также организует дополнительные проверки по другим образовательным учреждениям. Ситуация на контроле главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева», — заявили АН «Между строк» в администрации Нижнего Тагила.