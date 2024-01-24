С «Тагилхлебом» разрывают контракты после инцидента со стеклом в батоне в столовой горно-металлургической школы. В самой компании свою вину отрицают 

В Нижнем Тагиле компания «Комбинат общественного питания», обслуживающая горно-металлургическую среднеобразовательную школу, расторгла договор с холдингом «Тагилхлеб» после инцидента с несколькими учениками 1 «Б» класса, которым попался батон со стеклом в столовой.

Напомним, 19 января в СМИ появилась информация, что нескольким ученикам 1 «Б» класса попались стёкла в хлебе, который выдавали в школьной столовой. Позже в сетевых изданиях начала распространяться новость, что якобы одна первоклассница проглотила стекло и по возвращении домой девочке вызвали скорую. На ситуацию отреагировали в управлении образования мэрии Нижнего Тагила и организовали проверку.

Позже организаторами питания было принято решение расторгнуть договор с «Тагилхлебом» в 10 школах из 31.

«ООО “Комбинат общественного питания” уже проинформировало директора школы, что в настоящее время ведётся работа по заключению договора на поставку хлеба с другим поставщиком», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

В самом «Тагилхлебе» изданию «Правда УрФО» заявили, что провели собственную проверку и не нашли доказательств попадания стекла в хлеб.

«Эта история обрела уже всероссийский масштаб. Вся опубликованная информация о якобы пострадавших детях — неправда. Нет ни самого стекла, его выбросили родители, ни фото — ничего. Если бы стекло было в хлебе, оно было бы запёкшимся. Мы действуем строго в юридическом поле и всю необходимую информацию предоставили СКР», — сообщил и. о. управляющего АО «Тагилхлеб» Ринат Фахрутдинов.

Ранее компания также заявляла, что на конвейерной линии, где производится батон, стеклянные предметы отсутствуют.

На данный момент после общественного резонанса глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о происшествии в столовой. Также по данному факту следственными органами СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).