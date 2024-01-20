Стали известны подробности инцидента в горно-металлургической школе Нижнего Тагила, где первоклашкам попалось стекло в хлебе

История из столовой горно-металлургической школы Нижнего Тагила, где нескольким ученикам 1 «Б» класса попался хлеб со стеклом, стала обрастать новыми подробностями. С корреспондентом 66.ru связалась Ольга Медведева — мать первоклассницы, которая и обнаружила в столовой горно-металлургической школы Нижнего Тагила осколок стекла в хлебе. Девочке уже вечером дома вызывали скорую.

«Вика не очень любит есть школьную еду, говорит, что невкусно. Поэтому пошла в столовую поесть хотя бы хлеб. Первый кусок она съела. Второй стала разжёвывать и сначала подумала, что ей попался какой-то твёрдый сахар. Вынула, а это стекло, осколок тонкий, около сантиметра в длину. Ребёнок отнёс его повару, та сказала: “Извините, такого больше не будет” — и забрала», — рассказала Медведева.

В итоге девочка отсидела два урока, а потом пришла из школы и сказала бабушке, что у неё болит горло и желудок.

«Так как я в командировке, а бабушка была не в курсе ситуации в школе, то скорую вызвали не сразу. Вечером, около 20:00, когда уже я узнала, что Вика плохо себя чувствовала, вызвали скорую. Врачи спросили возраст ребёнка и есть ли жалобы. Так как жалоб к тому моменту уже не было, трубку передали старшему смены. Он сказал, что ЭКГ и УЗИ ничего не покажет, посоветовал обильное питьё и клизму. Сейчас с Викой всё в порядке. Но я переживаю, что она могла проглотить осколок и в любой момент может что-то произойти», — говорит мать первоклассницы.

Ольга Медведева утверждает, что в день инцидента в школе детей не отводили к врачу и скорую в образовательное учреждение никто не вызывал. Уже утром следующего дня позвонила классная руководительница и поинтересовалась состоянием девочки.

«Учитель сказала, что врача не было в школе, поэтому Вику к нему и не отвели. А директор заявляет, что врач был в школе, но к нему никто не обращался. Меня больше всего возмущает, что в школу ребёнку сразу не вызвали скорую. Почему такое наплевательское отношение?» — возмущается Ольга.

Судя по сообщениям из родительского чата, никто из первоклассников стекло не проглотил.

В управлении образования мэрии Нижнего Тагила отметили, что информация о подобном инциденте им не поступала.

«Управление образования мэрии Нижнего Тагила организовало комиссию по проверке инцидента в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. Обращений в скорую помощь по этому поводу не зафиксировано, как и обращений к иным врачам. Но управление образования установит все необходимые детали, а также организует дополнительные проверки по другим образовательным учреждениям. Ситуация на контроле главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева», — заявили АН «Между строк» в администрации города.

Мать Виктории написала жалобу в Роспотребнадзор.