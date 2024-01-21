СК и прокуратура проверят школу в Нижнем Тагиле, ученики которой пожаловались на стекло в хлебе

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке информации из СМИ о происшествии в столовой горно-металлургической школы Нижнего Тагила.

Напомним, 19 января в СМИ появилась информация, что нескольким ученикам 1 «Б» класса попалось стекло в хлебе, который выдавали в школьной столовой. Позже выяснилось, что никто из первоклашек серьёзно не пострадал.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Председатель СК России дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки.

В администрации Нижнего Тагила заявили, что обращений в скорую и другие медучреждения города не было, управление образования проверяет информацию.

Свою проверку начала прокуратура Ленинского района города.

«Прокуратура с привлечением специалистов территориального подразделения Управления Роспотребнадзора проверит соблюдение требований законодательства при организации питания в указанном образовательном учреждении. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства как компанией-организатором питания в данном учебном заведении, так и поставщиками продуктов питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.