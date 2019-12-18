В Природоохранной прокуратуре Нижнего Тагила уточнили исковые требования к цинковому заводу

Сегодня, 18 декабря, в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила прошло очередное заседание по иску Природоохранной прокуратуры к компании «ГСД-Р», которая планирует открыть цинковый завод на территории бывшего огнеупорного производства.

Напомним, в конце октября надзорное ведомство потребовало остановить незаконную деятельность цинкового завода, хотя на самом предприятии уверяют, что пока проводились только пусконаладочные работы.

Планировалось, что сегодня будут заслушаны представители администрации Нижнего Тагила, Роспотребнадзора, налоговой инспекции и Министерства природных ресурсов Свердловской области, которые заявлены третьими лицами. Но из-за того, что ответчик не выслал заранее всем участникам процесса свои возражения по иску, суд принял решение перенести слушание на 14 февраля 2020 года.

«Сегодня мы уточнили и конкретизировали свои исковые требования о запрете хозяйственной и производственной деятельности и о необходимости предприятию получить определённый пакет документов, которые необходимы для их осуществления, — пояснил помощник прокурора Сергей Тюрин. — Ввиду того, что предприятие использует источники негативных выбросов в окружающую среду, наши уточнения касались именно этой сферы. От представителей ответчика поступили возражения, но они не были доведены должным образом до третьих лиц. Поскольку органы прокуратуры являются надзорным ведомством и мы в первую очередь юристы, то нам необходима консультация специалистов из ведомств, которые привлечены в качестве третьих лиц, а их мнение важно, чтобы всесторонне и объективно рассмотреть вопрос в суде».

Компания ООО «ГСД-Р» работает в Нижнем Тагиле с 2018 года на территории бывшего огнеупорного завода. Одним из учредителей производства является швейцарская фирма Global Steel Dust Ltd. Договор аренды земельного участка площадью 80 тысяч кв. м между «ГСД-Р» и администрацией Нижнего Тагила подписан в начале января 2018 года при Сергее Носове и рассчитан на 50 лет.