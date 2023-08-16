В полиции передумали наказывать свердловского депутата Виктора Бабенко за несанкционированное шествие по центру Екатеринбурга

Ленинский суд Екатеринбурга вернул в полицию материалы по административному делу в отношении депутата Законодательного собрания Свердловской области уроженца Нижнего Тагила Виктора Бабенко.

Напомним, 2 августа парламентарий принял участие в торжественном шествии в честь Дня ВДВ по улицам Екатеринбурга. Колонна из нескольких десятков десантников во главе с Бабенко прошла от памятника Татищеву и де Геннину до мемориала «Чёрный тюльпан». В полиции посчитали, что это было несогласованное массовое мероприятие, и составили на депутата административный протокол по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ.

Рассмотрение дела было назначено на 17 августа, но сегодня вечером на сайте суда появилась отметка, что слушание отменено, а материалы возвращены из-за «неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела».

Как сообщает близкий к губернатору Евгению Куйвашеву Telegram-канал «Не для протокола», в полиции подумали и решили, что это было не незаконное шествие, а «организованный переход» от одного места к другому.