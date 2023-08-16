На депутата из Нижнего Тагила составили протокол за несанкционированное шествие

На депутата Законодательного собрания Свердловской области уроженца Нижнего Тагила Виктора Бабенко составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ за организацию несанкционированного шествия в честь Дня ВДВ. Мероприятие прошло 2 августа в Екатеринбурге. Колонна из нескольких десятков десантников во главе с Бабенко прошла от памятника Татищеву и де Геннину до мемориала «Чёрный тюльпан».

«Министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось согласовывать наше публичное мероприятие: “…проведение публичных мероприятий в соответствии с протоколом Оперативного штаба от 26.10.2022 № 1 на территории Свердловской области ограничено”. Но этот протокол нигде нельзя найти: он не опубликован на сайте министерства, его не приложили к ответу. Узнать, в каких случаях и в каких формах проведение публичных мероприятий возможно, нам никак не удалось», — написал Виктор Бабенко в своих соцсетях.

Слушание назначено на 17 августа. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.