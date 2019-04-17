В Полевском толпа подростков жестоко избила инвалида

Группа подростков жестоко избила инвалида в центре Полевского, со ссылкой на отца пострадавшего пишет 66.ru.

Инцидент произошёл вечером 12 апреля, на молодого человека по имени Радмир напала компания из нескольких человек. Он возвращался домой с прогулки, когда в районе перекрёстка улиц Коммунистической и Декабристов к нему подошла компания из трёх-четырёх подростков, один из которых попросил у Радмира сигарету.

«Он сказал, что не курит. После этого его схватили за куртку, потребовали вывернуть карманы и достать оттуда всё содержимое. В какой-то момент сыну удалось вырваться, он попытался скрыться между домами, но его поймали и зверски избили. Отморозки выбили ему три передних верхних зуба, разорвали губу, сломали и порвали нос, не говоря уже о множественных ссадинах и гематомах. И это при том, что он инвалид с детства, у него травма головы, у него судорожные приступы часто бывают», — возмущается отец потерпевшего.

Радмир сам дошёл до дома, откуда отец увёз его в больницу накладывать швы, предварительно позвонив в полицию. Находясь в медучреждении, он ещё раз набрал номер правоохранителей и попросил отправить на место, где произошло избиение, оперативную группу, чтобы попытаться задержать злоумышленников по горячим следам. После он повёз сына в отделение писать заявление.

В соцсетях пишут, что банда подростков до этого уже избивала нескольких жителей, двое пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

«Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. На причастность проверяются лица, склонные к подобным поступкам, кто стоит на учёте. По итогам будет принято процессуальное решение. Оно будет зависеть от степени тяжести травм у пострадавшего, которую установят медики», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 10 августа прошлого года в Берёзовском был найден мёртвым Дмитрий Рудаков: его обнаружили в районе гаражей недалеко от дома по улице Исакова, он скончался от черепно-мозговой травмы. Силовики вскоре задержали подозреваемых — четверых подростков в возрасте от 14 до 16 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. В компании также была 13-летняя девочка, которая, по версии следствия, снимала происходящее на видео.

16-летнего Б. сразу взяли под арест. После народного схода жителей Берёзовского следственное управление СКР задержало ещё трёх подростков и попросило суд заключить их под стражу, однако арестованы были только двое — 14-летний А. и 16-летний К. 14-летний И. был отправлен под домашний арест. Требование изолировать 13-летнюю девочку суд Берёзовского отклонил, сославшись на отсутствие необходимого для этого заключения специалистов.