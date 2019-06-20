В Подмосковье за фальсификацию дела задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками

Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД по подмосковному Раменскому Дмитрия Понкратова задержали по подозрению в фальсификации дела о наркотиках и их хранении, со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Речь идёт об уголовном деле о сбыте наркотиков против местного жителя Александра Нестеренко: его задержали в феврале 2017 года, привезли в отделение и, как говорится в материалах, били руками и толстой книгой по голове и почкам, требуя позвонить своим знакомым и предложить купить у него амфетамин. Нестеренко отказался, и дело завели на него самого.

По словам собеседников издания, до задержания Понкратов фигурировал в деле как свидетель, а фигурантами проходили трое его бывших подчинённых: оперативники Владимир Цыганок и Алексей Антонов, а также заместитель начальника отделения Евгений Сороколетов. Антонов и Цыганок дали показания на своего бывшего начальника.

Согласно показаниям бывших полицейских, указания составить материалы уголовного дела на Нестеренко дали их начальники, в частности Понкратов, который передал на экспертизу амфетамин, якобы изъятый у задержанного. Откуда у него взялся наркотик, следователи пока не установили.

Расследованием дела против полицейских занимается управление по особо важным делам подмосковного Следственного комитета.

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в распространении наркотиков, завели на него уголовное дело и поместили под домашний арест. Сам Голунов заявлял, что преследование связано с его профессиональной деятельностью, а наркотики ему подбросили при задержании. Дело журналиста получило широкий резонанс, а во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова решено закрыть.

Спустя неделю после задержания журналиста президент Владимир Путин уволил начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД генерал-майора полиции Андрея Пучкова.