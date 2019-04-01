В Подмосковье произошло массовое отравление на детском танцевальном конкурсе

Управление Следственного комитета по Московской области проводит проверку по факту отравления 49 человек (в том числе 41 ребёнка) на детском танцевальном конкурсе в подмосковных Мытищах, пишет РИА Новости.

РБК уточняет, что конкурс проходил 30 марта в детском оздоровительном лагере «Клязьма», который относится к управлению делами президента России. В соревновании участвовали 200 детей. Отравившимся поставили диагноз «острый гастроэнтерит». Из тех, кто отравился, госпитализированы двое детей — их доставили в детское инфекционное отделение ЦРБ Мытищ, остальным медицинская помощь оказана на месте. Уже в воскресенье детей выписали из больницы.

По словам старшего помощника руководителя регионального ГСУ СК России Ольги Врадий, сейчас уточняется количество людей, обратившихся в больницу.

Проект Baza сообщает, что продукты, которыми детей кормили на конкурсе, предоставляли три основные компании: «Ароса», «Продуктсервис» и «Густендер». «Ароса» поставляет продукты в сети ресторанов Ginza Project, «Иль Патио» и «Планета суши», «Густендер» работает с крупнейшими российскими больницами, вузами и с ФСБ России.

«Специалисты подозревают, что причиной могло стать нарушение условий хранения. Теперь полиция и Роспотребнадзор разбираются, кто виноват — поставщики или всё же повара», — говорится в материале Baza.

Напомним, в начале года вспышка дизентерии произошла в нескольких детских садах Москвы. Во все дошкольные учреждения, где зафиксированы случаи дизентерии, продукты питания поставляла фирма «Конкорд», связанная с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. 28 февраля «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщал, что по факту массового заболевания возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».