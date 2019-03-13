Правительство ужесточит контроль за поставками еды в сады и школы

Вице-премьер Алексей Гордеев намерен взять под контроль качество продуктов, которые поставляются в госорганизации социальной сферы, такие как школы, детские сады и больницы, со ссылкой на копию письма руководителям Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора и АНО «Роскачество» пишет «Коммерсантъ». Предложения ведомств должны быть представлены в правительство при необходимости с проектами нормативных актов.

Поручение Гордеева дано по итогам встречи с руководителем Роскачества Максимом Протасовым в конце февраля, пояснила представитель вице-премьера Алёна Жукова. По её словам, тогда обсуждалось введение обязательных лабораторных исследований продуктов с высоким риском фальсификации, которые закупаются для госучреждений. В Роскачестве подтвердили получение письма. По словам его представителя, ведомство предлагает обязать заказчиков отправлять продукцию на испытания в аккредитованные лаборатории, поставщиков — представлять результаты производственного контроля, а заказчику дать право организовывать исследования продуктов в аккредитованных испытательных лабораториях. Ответственным исполнителем по поручению указан Минсельхоз.

Зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов отметил, что признаёт проблему качества продуктов, и подчеркнул, что нарушения не всегда происходят по вине поставщиков. Собеседник издания в пищевой компании пояснил, что крупные поставщики продуктов в госучреждения проходят все необходимые проверки в аккредитованных лабораториях и тратят на это более $10 млн в год. Новая инициатива может привести к излишним проверкам и дополнительным тратам.

Вопрос о качестве поставок продуктов в госучреждения возник в декабре 2018 года на фоне массовой вспышки дизентерии в московских детских садах. По данным Роспотребнадзора, в семи учреждениях было выявлено 127 случаев кишечной инфекции, в том числе 57 случаев дизентерии. Одной из возможных причин в ведомстве называли творог липецкого производителя «Чаплыгинмолоко». Поставкой продукции занимался комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина.